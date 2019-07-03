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Медведчук планирует находиться в оппозиции к партии Зеленского в парламенте

03 июля 2019, 17:38

Медведчук планирует находиться в оппозиции к партии Зеленского в парламенте

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук допустил, что политсила будет находиться в оппозиции к президентской партии «Слуга народа» в случае прохождения в парламент. Медведчук баллотируется в Раду по спискам ОПЗЖ, где он занимает третий номер.

«С учетом той конфигурации политических сил, которые идут в парламент, скорее всего, мы будем в оппозиции к "Слуге народа"», — написал он в Twitter.

Медведчук добавил, что ОПЗЖ будет искать союзников.

Медведчук приходится кумом президенту России Владимиру Путину.

Он открыто выступает за предоставление Донбассу автономии в составе Украины с возможностью создания собственного «парламента».

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