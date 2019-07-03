Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник признал готовность к возвращению отдельных районов Луганской области под контроль украинской власти при условии предоставления «особого статуса». Об этом он написал у себя в Twitter.



Пасечник отметил, что поддержал акцию #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.



«Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией», — написал он.



Минские соглашения предусматривают возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины путем предоставления статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». Понятия «особого статуса» в документах нет.