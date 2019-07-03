Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»

03 июля 2019, 17:40

Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник признал готовность к возвращению отдельных районов Луганской области под контроль украинской власти при условии предоставления «особого статуса». Об этом он написал у себя в Twitter.

Пасечник отметил, что поддержал акцию #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

«Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией», — написал он.


Минские соглашения предусматривают возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины путем предоставления статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». Понятия «особого статуса» в документах нет.

ТЕМЫ

Люди
Леонид Пасечник
Организации
ЛНР
Прочее
особый статус Минские соглашения
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:26
В Донецке из-за угрозы взрыва эвакуировали здание с офисами «министерств»
17:40
Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем
10:34
В «ДНР» сменили «мэров» Дебальцево и Харцызска
22:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:21
Одна из организаторов «выборов ДНР» получила условный срок
10:41
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
10:28
«ДНР» сократила количество бюджетных мест для абитуриентов
08:52
ОБСЕ узнала о ранении мужчины в Донецке
08:20
ОБСЕ обнаружила станцию радиопомех под Луганском
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:09
Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главе «ЛНР»
10:45
На неподконтрольной территории травмирован шахтер
23:32
Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю
все новости
20:52
У Зеленского связали митинг против Клюева и Шария с аудитом работы Порошенко
20:29
Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно завершила работу в Украине
19:26
В Донецке из-за угрозы взрыва эвакуировали здание с офисами «министерств»
18:19
СБУ начала проверку по местонахождению Шария, Клюева и Кузьмина за последние 5 лет
17:40
Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
17:38
Медведчук планирует находиться в оппозиции к партии Зеленского в парламенте
17:25
Минимум 40 жителей Донбасса умерли, не дождавшись выплаты «отрезанной» пенсии
16:47
Полиция зафиксировала более 1,5 тысячи нарушений, связанных с выборами
16:37
СМИ: Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева на выборах
16:12
В «Слуге народа» подтвердили российское гражданство одного из кандидатов
15:34
Еще один чиновник времен Януковича зарегистрирован кандидатом в нардепы
15:05
Президентом Европарламента стал итальянец Давид Сассоли
14:50
Вопрос социологов о переговорах с «Л-ДНР» поровну разделил украинцев
14:49
В Италии вынесли первый приговор участникам «ДНР»
14:34
Командование ООС призвало сохранить вещание украинских медиа на Донбассе и в Крыму
все новости
ВИДЕО
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
02 июля, 10:41
Кандидаты от партии Зеленского в Донецкой области. Кто они? ►
01 июля, 22:20
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
29 июня, 23:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция