СБУ начала проверку по местонахождению Шария, Клюева и Кузьмина за последние 5 лет

Служба безопасности Украины начала проверку относительно того, где находились последние 5 лет кандидаты в народные депутаты Андрей Клюев, Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Проверка начала по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия.



«СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств», — говорится в сообщении.



«Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки», — добавили в спецслужбе.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.



При этом отсутствуют сведения о том, что эти лица проживали на территории Украины последние 5 лет. Это является обязательным условием для участия в выборах.



Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.



Анатолий Шарий — пророссийский блогер. В 2013 году Интерпол задержал его в Нидерландах по запросу украинской стороны, однако блогера не экстрадировали. Шарий получил в Литве статус политического беженца.



Ренат Кузьмин во время президентства Виктора Януковича занимал пост первого зама генерального прокурора.