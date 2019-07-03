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СБУ начала проверку по местонахождению Шария, Клюева и Кузьмина за последние 5 лет

03 июля 2019, 18:19

СБУ начала проверку по местонахождению Шария, Клюева и Кузьмина за последние 5 лет

Служба безопасности Украины начала проверку относительно того, где находились последние 5 лет кандидаты в народные депутаты Андрей Клюев, Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Проверка начала по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

«СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств», — говорится в сообщении.

«Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки», — добавили в спецслужбе.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.

При этом отсутствуют сведения о том, что эти лица проживали на территории Украины последние 5 лет. Это является обязательным условием для участия в выборах.

Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.

Анатолий Шарий — пророссийский блогер. В 2013 году Интерпол задержал его в Нидерландах по запросу украинской стороны, однако блогера не экстрадировали. Шарий получил в Литве статус политического беженца. 

Ренат Кузьмин во время президентства Виктора Януковича занимал пост первого зама генерального прокурора.

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