У Зеленского связали митинг против Клюева и Шария с аудитом работы Порошенко

К организации против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария стоит команда Петра Порошенко. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает «Украинская правда».



По его мнению, таким образом команда Порошенко пытается дестабилизировать ситуацию в стране.



«Экс-министра экономики господина Порошенко и экспервого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине», — заявил Богдан журналистам в Торонто.



Глава Офиса президента связывает митинги против Клюева и Шария с аудитом деятельности Порошенко в качестве пятого президента Украины.



«На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований», — утверждает он.



Богдан также призвал МВД и СБУ предоставить информацию об этой ситуации.



«Просим их также предоставить объективную законную оценку факта избиения журналистов и факта призывов к силовому захвату власти», — заключил он.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда. 2 июля на Майдане прошел протестный митинг из-за регистрации Клюева и Шария.



При этом отсутствуют сведения о том, что эти лица проживали на территории Украины последние 5 лет. Это является обязательным условием для участия в выборах.



Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.



Анатолий Шарий — пророссийский блогер. В 2013 году Интерпол задержал его в Нидерландах по запросу украинской стороны, однако блогера не экстрадировали. Шарий получил в Литве статус политического беженца.



Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы Рената Кузьмина, который во время президентства Виктора Януковича занимал пост первого зама генерального прокурора. Кузьмин будет баллотироваться по спискам партии «Оппозиционная платформа — За життя», которую называют пророссийской.



В Генпрокуратуре отмечали, что находится в розыске по подозрению в отмывании имущества, полученного преступным путем, и будет задержан в случае возращения в Украину.