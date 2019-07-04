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ГПУ решила узнать у офиса Зеленского, действительно ли там считают, что ВСУ обстреливают жителей Донбасса

04 июля 2019, 08:51

ГПУ решила узнать у офиса Зеленского, действительно ли там считают, что ВСУ обстреливают жителей Донбасса

Генеральная прокуратура направила в Офис президента Украины Владимира Зеленского запрос относительно источников информации, которыми пользовалась его пресс-секретарь Юлия Мендель, когда заявила, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следователем прокуратуры в Офис президента направлен запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Мендель вызвали на допрос из-за ее заявления 6 июня в эфире телеканала «1+1» о том, что якобы существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков, обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.

В ГПУ отметили, что это высказывание сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы публикаций, признали в Администрации президента Украины.

В Генпрокуратуре прогнозируют, что эту информацию Россия передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны со стороны Украины.

1 июля Мендель вызвали на допрос в качестве свидетеля для разъяснения ее заявления, однако во время допроса она отказалась свидетельствовать, заявив, что он политизированный.

В ГПУ пояснили, что в связи с этим они обратились за разъяснениями в Офис президента относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила Мендель.

«Пока уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что речь идет об уголовном деле от 29 сентября 2014 года, в котором прокуратура в частности расследует содействие Следственным комитетом России деятельности группировок «ДНР» и «ЛНР» путем привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных украинских военных.

В ГПУ отметили, что в настоящее время Следственный комитет Российской Федерации открыл более 230 уголовных дел в отношении лиц, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей и участвующих в проведении операции Объединенных сил в настоящее время.

В этих делах незаконно заочно предъявлено обвинение около 70 украинским военнослужащим руководящего звена за якобы совершенные преступления, связанные с обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, рассказали в ГПУ.

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