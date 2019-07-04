В Германии проходит суд над членом «ДНР»

В среду, 3 июля в Дортмунде (Германия) начался суд в отношении гражданина, который подозревается в участии в боях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР». Об этом сообщает DW.



По данным следствия, немец находился на оккупированном Донбассе в период с 2014 до 2016 года. 43-летний обвиняемый отрицает, что принимал участие в боевых действиях.



Обвиняемый из города Лене заявил, что родился во времена СССР и его отец был украинцем, поэтому он назвал присоединение к боевикам «ДНР» своим «гражданским долгом». Он также заявил, что разочаровался в боевиках.



«Я никогда не был на фронте (...) Я поддерживал людей, которые обогатились на войне», — сказал он на суде.



По его словам, его научили пользоваться оружием. Однако сначала он занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, потому что раньше уже работал сварщиком, а потом уже вступил в подразделение охраны, но «никогда не был на фронте».



Мужчину арестовали после прилета в аэропорт Ганновера. Его обвиняют в подготовке масштабного насильственного акта, который создает угрозу для государства, а также в нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.Обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.

Напомним, что в феврале суд в Мюнхене приговорил племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева Сергея к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Его признали виновным в причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины.

На днях суд Генуи (Италия) приговорил к тюремным срокам троих человек, воевавших на стороне «ДНР». Это первый приговор в Италии, вынесенный в связи с наемничеством граждан для участия в боях на востоке Украины.