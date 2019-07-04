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ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса

04 июля 2019, 10:06

ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса

Наблюдатели миссии ОБСЕ в отчете зафиксировали, что в результате обстрелов и стрельбы получила ранение женщина в Донецке, а в Веселом и вблизи Первомайска были ранены двое мужчин. Эти случаи произошли на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Пожилая жительница Донецка рассказала наблюдателям, что получила порез запястья осколками стекла, когда рано утром 28 июня окна в ее доме разбились от взрывов. Речь об обстреле, который произошел в Петровском районе города.

При этом медики скорой помощи отказались предоставлять команде миссии какую-либо информацию об инциденте без разрешения руководителей незаконных вооруженных формирований.

В больнице Донецка наблюдатели видели пострадавшего мужчину. Он сообщил, что находясь в поселке Веселое (9 км от Донецка), увидел три взрыва вблизи и получил ранения правой руки и левой ноги двумя осколками. Медработники больницы подтвердили факт ранений, но отказались предоставлять более подробную информацию, «ссылаясь на указания лиц, осуществляющих фактический контроль».

Также команда уточняла сообщения о мужчине, который получил ранение в результате огня из стрелкового оружия, когда 24 июня ехал на мопеде под Первомайском (58 км от Луганска). Медики первомайской больницы рассказали, что поздно вечером 24 июня к ним доставили 18-летнего парня с огнестрельным ранением в области живота. 2 июля наблюдателям показали мопед с пулевым отверстием.

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