В «Слуге народа» обещают «правильную информполитику» Донецку и Луганску

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что означает пункт из предвыборной программы политсилы о создании системы информационной реинтеграции для жителей оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Суть в открытой информационной политике, которая должна быть совместно выработана в том числе со СМИ», — сказал Разумков. Политик подчеркнул, что «речь не о темниках, а о государственной позиции».



Разумков считает, что вернуть жителей неподконтрольных территорий ментально возможно. «Для этого важен запуск правильной информационной политики, объяснив им наше отношение, а не то что они получают из пропаганды», — добавил он.



По словам Разумкова, ранее вокруг темы Донбасса было «много пиара». При этом он подчеркнул, что возвращение территорий — «тяжелый и небыстрый процесс».



«Шапкозакидательством заниматься мы не будем, мы не будем говорить что проблема может быть решена завтра — нет, это тяжелый процесс... Есть ряд направлений и путей которые нам, как Украине, придется пройти для того чтобы снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг», — сказал глава «Слуги народа».



Разумков отметил, что одним из важных моментов реинтеграции территорий является информационная политика. «Информация стала основным видом вооружения и убивает сильнее и больнее чем это делают пули, снаряды или мины», — добавил он.



При этом лидер «Слуги народа» считает, что украинская власть упустила этот аспект, «и в информплане мы сделали мало».



«Мы занимались пиаром, но не занимались стратегией и информполитикой по отношению к ОРДЛО. Нет информполитики внутри государства», — подчеркнул политик.