Пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской локализован

Фото: lg.npu.gov.ua

Пожар вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района локализован по состоянию на 12:30 сегодняшнего дня. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что огонь локализован на площади около 5 гектаров.



Возгорание лесной подстилки на территории Песчаного лесничества площадью около 20 гектаров возникло 3 июля.



Во время вспашки места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники работают над разминированием местности.



Село Колесниковка расположено в 12 км от Станицы Луганской и выходит к реке Деркул, по которой проходит государственная граница с Россией. В 7 км к югу от села протекает река Северский Донец, по которой проходит линия разграничения с подконтрольной боевикам территорией.