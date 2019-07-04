У Зеленского предложили снабдить КПВВ Донбасса центрами админуслуг и рынками

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе должны стать более комфортными, а рядом с ними необходимо открыть центры предоставлении админуслуг, рынки магазины и пункты медицинской помощи. Об этом заявил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Мы создаем правильные позиции — это не только военные блиндажи. Правильные позиции — это КПВВ со всем комплексом услуг. И не декларативное, а фактическое вовлечение людей из Крыма и ОРДЛО к нам», — сказал Потураев во время дискуссии «Новая политика на Донбассе» в Киеве, которую организовала «ЗеКоманда».



По его словам, обустройство КПВВ не является признанием того, что Украина потеряла территории, а лишь означает, что «это наши позиции».



«Наши войны — за наших людей, наших граждан. Наши позиции должны выглядеть так: центры предоставления админуслуг, пункты медицинской помощи, рынки, магазины и прочее. Это лицом к людям», — подчеркнул Потураев.



По его словам, могло показаться, что за последние пять лет «Украина такую философия исповедовала — ну вот пострадайте теперь под оккупацией».



«Нет! Другая должна быть философия: они не с трудностями с нашей стороны должны сталкиваться, а с открытым сердцем и душой с помощью и пониманием и вовлечением в украинскую жизнь», — заявил советник команды президента.

В 2015 году у КПВВ «Майорск» был открыт гуманитарно-логистический центр. Его инициатором выступил тогдашний глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский. Центр просуществоал 2,5 года.



Целью создания логистического центра провозглашалась предоставление жителям неподконтрольных территорий возможности покупать продовольственные и медицинские товары для собственного пользования по низким ценам.



В начале июля 2018 года командование операцией Объединенных сил объявило о закрытии центра из-за действующей на нем нелегальной схемы вывоза товаров мелким оптом в подконтрольные группировке «ДНР» районы. Сам центр фактически не работал уже с конца мая того года.



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