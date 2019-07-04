У Зеленского создают платформу «Новая политика на Донбассе»

Руководитель «ЗеКоманды» в Донецкой области и кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Владимир Воронов заявил о создании платформы «Новая политика на Донбассе». Об этом он сказал сегодня во время одноименной дискуссии в Киеве, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



По словам Воронова, платформа будет нести несколько функций: информационную, аналитическую, проектную и коммуникационную.



«Очень много идей, много наработанных проектов, где-то кого-то не слышат, кто-то не понимает, куда идти с этими идеями, чтобы они реализовывались. Мы очень надеемся на то, что подобная платформа станет той точкой, где все действия по Донбассу будут иметь согласованный характер», — подчеркнул он.



Также был показан логотип платформы. «В айдентике бренда мы пытаемся показать действия сил людей в одном направлении — в направлении мира», — описал его Воронов.