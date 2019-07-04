В партии Зеленского хотят создать отдельный комитет по Донбассу

Партия «Слуга народа» хочет создать в Верховной Раде комитет по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, заявил представитель «Зе Команды» в Донецкой области Владимир Воронов, занимающий 41-й номер списка партии на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«В Верховной Раде нужно создать отдельный комитет по реинтеграции Донбасса», — сказал Воронов.



Он отметил, что все вопросы, связанные с восстановлением и реинтеграцией Донбасса, требуют быстроты принятия решений.

Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что «дорожная карта» по урегулированию конфликта на Донбассе прописана в Минских договоренностях.