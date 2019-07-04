В ЦИК рассказали, почему Кузьмин все еще числится кандидатом в депутаты

После отмены Центризбиркомом регистрации кандидатами в нардепы Андрея и Анатолия Шария, в ГПУ спросили, где аналогичное решение в отношении Рената Кузьмина. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире «5 канала» прокомментировала, что в комиссии удивлены заявлениями Генпрокуратуры.



«У нас встречный вопрос: а где доказательства? Потому ГПУ предоставила нам информацию, что Кузьмин, по их данным, выехал в Крым и далее, возможно, выезжал на территорию РФ. Территория Крыма - это неотъемлемая часть территории Украины, поэтому это не является никаким доказательством или основанием для отказа в регистрации», - пояснила секретарь ЦИК.



По ее словам, комиссии нужны реальные доказательства, что Кузьмин находится в России.



«Но мы сейчас знаем, что и СБУ включилась к этому вопросу, и ожидаем их позицию», - добавила Бернацкая.



Доказательства относительно Рената Кузьмина ЦИК будет принимать и рассматривать почти до дня выборов.



«Если будут выявлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что лицо нарушило закон о выборах депутатов - мы просто обязаны оперативно принимать решения об отмене его регистрации», - отметила она.

Кузьмин занимал должность заместителя генпрокурора в 2010–2013 годах. После ухода с должности работал заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.



Он подозревается в превышении служебных полномочий при организации задержания экс-главы Министерства внутренних дел (МВД), нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, а также в подстрекательстве судьи Печерского райсуда Киева к аресту Луценко. Генпрокуратура в июне 2014-го приняла решение объявить его в государственный и международный розыск. В январе 2015 года в МВД сообщили, что Интерпол отказался объявлять Кузьмина в розыск.



12 октября 2017 года прокуратура сообщила Кузьмину о подозрении в захвате земли комплекса отдыха «Пуща-Водица». Досудебное следствие установило, что в 2008–2010 годах Кузьмин, действуя по предварительному сговору с директором «Пуща-Водицы», захватил государственный земельный участок рекреационного значения площадью 1,0457 га и прилегающие сооружения на этом участке, в дальнейшем легализовав получение недвижимости. Такие действия, по заключению экспертизы, причинили ущерб государству в размере 1,2 млн гривен.