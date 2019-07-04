«ДНР» хотела посадить за «шпионаж» предпринимателя, который часто пересекал линию соприкосновения

«МГБ» при группировке «ДНР» хотела отправить в тюрьму по обвинению в «шпионаже» донецкого предпринимателя. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали его знакомые.



Мужчина еще до начала конфликта в 2014 году начал заниматься продажей продуктов питания на одном из рынков Донецка. В посдедние годы товар он возил с подконтрольной украинским властям территории Донецкой области.



Собеседники «НД» отказались рассказать, как ему удавалось провозить большое количество товара через линию соприкосновения при существующем запрете украинских властей торговать с неподконтрольными территориями.



Весной этого года предприниматель был задержан «МГБ ДНР». Боевики готовили обвинение в «шпионаже» в пользу украинских спецслужб. При этом мужчина связь со спецслужбами отрицал.



По словам собеседников, от тюрьмы его удалось уберечь «лишь чудом» благодаря «нужным знакомствам».

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».