С начала суток в зоне ООС пострадали трое военнослужащих

Один украинский военнослужащий ранен, еще трое получили боевые травмы в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 16 случаях нарушения режима прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Опытного, Веселого, Лебединского, Березового, Ясного, Водяного, Новгородского, Крымского, Новотошковского, Луганского, Пивденного, Новолуганского.



В информации отмечается, что на обстрел со стороны боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ.