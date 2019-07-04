Новый губернатор Донецкой области уже знакомится с «людьми, которые влияют» и ждет указа

Новые главы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций уже начали знакомство с «людьми, которые влияют».

Об этом сегодня во время круглого стола «Новая политика на Донбассе» в Киеве сообщил кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, передает корреспондент «Новости Донбасса».

«Мы сейчас составляем список постановдений, которые нужно поменять, мы пишем план-график, мы ищем финансирование, мы проверяем состояние бюджета Луганска и Донецка. Мы очень расчитываем на нового губернатора, который будет назначен. Они сейчас уже, находясь без подписи президента о том, что они губернаторы, находятся на совещаниях, они уже знакомятся с людьми, которые влияют», — сказал он.

Мотовиловец добавил, что «мы сейчас уже накачиваем их информацией, проблемами, которые будут».

Ранее сообщалось, что главой Донецкой области станет Павел Кириленко, а Луганской — Виталий Комарницкий. Их кандидатуры поддержал Кабинет министров.

По информации «Новостей Донбасса», завтра, 5 июля, Зеленский представит нового главу Донецкой области.