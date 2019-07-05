В «Слуге народа» допустили срыв парламентских выборов

В партии «Слуга народа» опасаются, что решение суда о пережеребьевки партий для определения их номеров в бюллетене может сорвать внеочередные выборы в Верховную Раду, запланированные на 21 июля. Об этом глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала «1+1».



«На самом деле ситуация достаточно опасна. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатаны — более 5 миллионов. Это означает, что потраченная часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов», — сказал Разумков.

По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужны дополнительные средства, выделение которых в бюджете не предусмотрено, а также время.



Разумков считает, что «это одна из технологий, которая может быть использована» для срыва выборов в парламент.



«Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение. И возможно этого не произойдет», — резюмировал он.

4 июля Шестой апелляцилнный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий.