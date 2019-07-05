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Путин предложил отменить экономическую блокаду на Донбассе

05 июля 2019, 09:24

Путин предложил отменить экономическую блокаду на Донбассе

Для полного восстановления экономических отношений между Донбассом и Украиной, которого требуют Минские соглашения, необходимо «отменить указ бывшего президента Петра Порошенко о блокаде региона», заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям», — цитирует Путина «РИА Новости».

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Осенью 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривал вывод госучреждений, предприятий и банков с неподконтрольной территории Донбасса. Кроме того, украинская власть прекратила выплату пенсий и социальных пособий жителям оккупации.

В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.

Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона. 

В начале марта «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции.

В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.

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