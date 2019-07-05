ОБСЕ сообщила об обрыве линий электропередач, повреждениях жилых домов и сгоревшем грузовике на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые повреждения зданий в Крещатицком (ранее Красноайрмеское) и Пикузах (ранее – Коминтерново), а также места огневого поражения в Майоровом в результате обстрелов. Об этом сообщается в отчете миссии.



В Крещатицком СММ зафиксировали повреждения забора на трансформаторной подстанции на улице Октябрьской, обрыв 10 линий электропередач и следы от попадания осколков на стенах трех жилых домов на этой же улице.



Сотрудники рассказали, что 1 июля они были на территории подстанции, когда услышали и увидели взрыв. Они добавили, что в результате взрыва линии электропередачи были оборваны и уже начаты ремонтно-восстановительные работы.



В селе Пикузы патруль миссии задокументировал пробоину в крыше жилого дома № 18 и сарая по улице Черняхова. Кроме того, наблюдатели видели еще 5 воронок во дворе дома.



Также члены патруля СММ зафиксировали пробоины в стенах и разбитое окно в здании бывшей администрации населенного пункта на ул. Ахматовой 27/2.



В н. п. Майорово (ранее Красный Октябрь) члены патруля СММ видели недавно сгоревший грузовик военного типа. По их оценке, в грузовик попал снаряд вооружения неустановленного типа. Приблизительно в 10 м к северу от грузовика команда Миссии видела свежую воронку в асфальтированной дороге.



«Этот участок охраняли трое вооруженных членов вооруженных формирований, которые не разрешили наблюдателям подойти к воронке. Двое других вооруженных членов вооруженных формирований сказали патрулю СММ покинуть этот район», - говорится в отчете.



По словам местного жителя, он слышал звуки обстрела в этом районе рано утром 30 июня.