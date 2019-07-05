«Это ваша Липецкая фабрика». Глава Госкино призвал Зеленского убрать «Сватов» из телеэфира

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за сериала «Сваты», который по решению Окружного административного суда Киева вернули в эфир телеканала «1+1».



«Господин Владимир, вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем — сегодня вы — президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение относительно дальнейшей судьбы этого сериала и показать, что для вас является приоритетом: возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства», — сказал Ильенко в видеообращении.



По его словам, Госкино вернет прокатное удостоверение на показ второго сезона сериала (показ первого сезона начался 1 июля) во исполнение решения суда, но это покажет всей стране, что является приоритетом для Зеленского.



Также Ильенко заявил, что знает от окружения Зеленского, что тот «очень эмоционально и болезненно» воспринял запрет «Сватов» в 2017 году. По словам главы Госкино, это даже стало толчком к тому, что Зеленский решил претендовать на пост президента.



«Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал «Сваты» — это ваша Липецкая фабрика. И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг смотрения этого сериала, ведь и конфеты Roshen с восторгом и наслаждением поедала вся Украина», — сказал Ильенко.

27 марта Окружной админсуд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала «Сваты».



14 июня министерство культуры исключило Добронравова из списка лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.