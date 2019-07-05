ЦИК уверена, что новая жеребьевка сорвет печать бюллетеней

Центральная избирательная комиссия уверена, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней. Об этом говорится в заявлении ЦИК.



«ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечение их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — отмечается в заявлении.



Центризбирком напомнил, что провел жеребьевку 26 июня, в последний день отведенного на это срока, с участием всех политических партий, которые в то время были зарегистрированы на выборы.



С учетом жеребьевки ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.



«Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует», — указали в Центризбиркоме.



После этого, 30 июня, во исполнение судебного решения, комиссия включила в бюллетень партию «Рух Новых сил Михаила Саакашвили».



ЦИК подчеркнула, что это обеспечивает реализацию этой партией и ее кандидатами прав и возможностей участия в избирательном процессе.



Прав других партий и кандидатов, по мнению Центризбиркома, это решение не нарушает.



«Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление», — говорит ЦИК.



ЦИК отметила, что не согласна с решением суда, который обязал провести пережеребьевку.

4 июля Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий. В ЦИК пообещали обжаловать это решение.



Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что в случае пережеребьевки внеочередные парламентские выборы будут сорваны.