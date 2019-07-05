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УП узнала о конфликте внутри команды Зеленского

05 июля 2019, 16:40

УП узнала о конфликте внутри команды Зеленского

У исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, приближенные к Офису президента и силовикам.

По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ.

В то же время, он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые «советуют» ему людей на должности.

По словам источников издания, Баканов выступает за сохранение департамента «К» (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), который сначала в Офисе президента хотели ликвидировать.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым зампредседателя СБУ тогдашнего главу партии «Слуга народа», своего друга детства и экс-юриста студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

Позже стало известно, что глава СБУ Василий Грицак уйдет в отпуск, и Баканов будет выполнять его обязанности.

5 июля Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ, а также начальника главного следственного управления СБУ. Замглавы СБУ стали Александр Карпенко и Анатолий Дублик. Начальником главного следственного управления Службы безопасности назначен Богдан Тиводар.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Андрей Богдан Иван Баканов
Организации
СБУ Офис президента

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