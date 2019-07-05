В «Слуге народа» прокомментировали снижение своего рейтинга

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал снижение рейтинга своей политсилы накануне парламентских выборов 21 июля.



«Я уверен, что наше представительство будет более чем широким. Если мы говорим о небольшом проседании рейтинга, то определенные колебания — это стандартная ситуация для избирательной кампании», — сказал Разумков во время интернет-трансляции прогораммы «Право на власть» на «1+1».



По его словам, снижение рейтинга партии также связано с антипиаром, который использовался по отношению к Владимиру Зеленскому на протяжении президентской кампании и используется сейчас.



Как сообщалось, Разумков допустил срыв выборов в случае повторной жеребьевки партий для определения их номеров в бюллетене.

Социологи зафиксировали снижение рейтинга «Слуги народа». При этом политсила продолжает лидировать.