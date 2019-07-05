Будущий глава Луганщины рассказал об отношении к «ЛНР», сыне в РФ и Партии регионов

Ректор Луганского государственного университета внутренних дел Виталий Комарницкий, одобренный Кабинетом министров на должность председателя Луганской облгосадминистрации, отрицает поддержку группировки «ЛНР» в 2014 году.



В интервью «Интерфакс-Украина» он рассказал, что с февраля по май 2014 года на территории университета размещались «Внутренние войска, которые приехали из Хмельницкой и Винницкой области обеспечивать порядок».



Как утверждает ректор вуза, он лично размещал силовиков : «Они все размещались у меня. Вот они у меня были по 3 мая 2014 года, когда опять же не мной было принято решение их вывезти, переселить в аэропорт. Я был против. Но не я принимал это решение».



Комарницкий напомнил, что в здание вуза 1 мая 2014 года бросали бутылки с зажигательной смесью в знак протеста из-за нахождения там Внутренних войск, не давали завершить учебный процесс, было 9 прямых попаданий по университету.



«До последней секунды на флагштоке был флаг Украины, весь "израненный" уже. Поэтому если бы у нас была какая-то другая позиция... Нас потом захватили, разграбили. Это было уже в августе 2014 года. Пять моих сотрудников "бросали на подвал". Так что во всем должна просматриваться какая-то логика», — рассказал он.



По его словам, после переезда вуза в Сумы в 2014 году он по своей инициативе добровольно прошел полиграф.



«Меня еще обвиняли, что якобы наш университет поздно вышел. Но мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы — люди военные, и не можем без приказа», — подчеркнул он.



Комарницкий подтвердил, что его младший сын Артем, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, еще в 2011 году уехал в Россию, и с марта 2014 года он с ним не виделся. Старший сын Максим — прокурор в одном из отделов в Главной военной прокуратуре Украины.



Комарницкий также отметил, что был депутатом местных советов, чтобы отстаивать интересы университета, ректором которого стал в 2007 году. По его словам, из этих же соображений он баллотировался в 2010 году в Луганский облсовет по списку Партии регионов после поступления такого предложения, не будучи ее членом.



Комарницкого предложил на пост главы ЛОГА президент Владимир Зеленский.



Сейчас Луганский государственный университет внутренних дел дислоцируется в Северодонецке.

Сегодня президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Родители и брат Кириленко проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.