Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Будущий глава Луганщины рассказал об отношении к «ЛНР», сыне в РФ и Партии регионов

05 июля 2019, 17:41

Будущий глава Луганщины рассказал об отношении к «ЛНР», сыне в РФ и Партии регионов

Ректор Луганского государственного университета внутренних дел Виталий Комарницкий, одобренный Кабинетом министров на должность председателя Луганской облгосадминистрации, отрицает поддержку группировки «ЛНР» в 2014 году.

В интервью «Интерфакс-Украина» он рассказал, что с февраля по май 2014 года на территории университета размещались «Внутренние войска, которые приехали из Хмельницкой и Винницкой области обеспечивать порядок».

Как утверждает ректор вуза, он лично размещал силовиков : «Они все размещались у меня. Вот они у меня были по 3 мая 2014 года, когда опять же не мной было принято решение их вывезти, переселить в аэропорт. Я был против. Но не я принимал это решение».

Комарницкий напомнил, что в здание вуза 1 мая 2014 года бросали бутылки с зажигательной смесью в знак протеста из-за нахождения там Внутренних войск, не давали завершить учебный процесс, было 9 прямых попаданий по университету.

«До последней секунды на флагштоке был флаг Украины, весь "израненный" уже. Поэтому если бы у нас была какая-то другая позиция... Нас потом захватили, разграбили. Это было уже в августе 2014 года. Пять моих сотрудников "бросали на подвал". Так что во всем должна просматриваться какая-то логика», — рассказал он.

По его словам, после переезда вуза в Сумы в 2014 году он по своей инициативе добровольно прошел полиграф.

«Меня еще обвиняли, что якобы наш университет поздно вышел. Но мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы — люди военные, и не можем без приказа», — подчеркнул он.

Комарницкий подтвердил, что его младший сын Артем, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, еще в 2011 году уехал в Россию, и с марта 2014 года он с ним не виделся. Старший сын Максим — прокурор в одном из отделов в Главной военной прокуратуре Украины.

Комарницкий также отметил, что был депутатом местных советов, чтобы отстаивать интересы университета, ректором которого стал в 2007 году. По его словам, из этих же соображений он баллотировался в 2010 году в Луганский облсовет по списку Партии регионов после поступления такого предложения, не будучи ее членом.

Комарницкого предложил на пост главы ЛОГА президент Владимир Зеленский.

Сейчас Луганский государственный университет внутренних дел дислоцируется в Северодонецке.

Сегодня президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Родители и брат Кириленко проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.

 

ТЕМЫ

Люди
Виталий Комарницкий
Прочее
ЛОГА
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
10:51
ОБСЕ сообщила об обрыве линий электропередач, повреждениях жилых домов и сгоревшем грузовике на Донбассе
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель мужчины в Горловке из-за взрыва
22:24
«ДНР» хотела посадить за «шпионаж» предпринимателя, который часто пересекал линию соприкосновения
20:11
В Донецке простаивает завод, Коломойский снова высказался о «гражданском конфликте». Главное за день
16:05
Двум судьям «ЛНР» объявлено о подозрении
13:31
В Донецке простаивает без заказов «Юзовский металлургический завод»
10:51
Красный Крест отправил новый гуманитарный груз на неподконтрольный Донбасс
10:06
ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:20
Донецкий металлургический завод не работает при «ДНР»: печи погасли
19:26
В Донецке из-за угрозы взрыва эвакуировали здание с офисами «министерств»
17:40
Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем
все новости
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
18:52
Главнокомандующий ВСУ раскритиковал состояние технического обеспечения армии
17:41
Будущий глава Луганщины рассказал об отношении к «ЛНР», сыне в РФ и Партии регионов
17:39
Можно ли выбрать мажоритарщика при смене места голосования? Ответ эксперта
16:55
В «Слуге народа» прокомментировали снижение своего рейтинга
16:40
УП узнала о конфликте внутри команды Зеленского
16:00
Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
15:32
Зеленский: Мы хотим на уровне законодательства не дать возможность отключить водоснабжение области
15:21
«С братом не разговаривает». Зеленский рассказал о семье нового главы ДонОГА, которая живет в оккупации
15:09
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел у Золотого-4
15:08
Зеленский решил представить главу Донецкой ОГА на русском языке
14:33
ГПУ отменила постановление о закрытии производства по Иванющенко
14:22
СБУ объявила о разоблачении финансирования «ДНР» через сеть заправок на Донбассе
13:58
ЦИК уверена, что новая жеребьевка сорвет печать бюллетеней
13:40
«Это ваша Липецкая фабрика». Глава Госкино призвал Зеленского убрать «Сватов» из телеэфира
все новости
ВИДЕО
Зеленский решил представить главу Донецкой ОГА на русском языке
05 июля, 15:08
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
02 июля, 10:41
Кандидаты от партии Зеленского в Донецкой области. Кто они? ►
01 июля, 22:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция