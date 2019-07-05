Главнокомандующий ВСУ раскритиковал состояние технического обеспечения армии

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак недоволен состоянием технического обеспечения армии. Об этом он рассказал в иноверью «АрміяInform».



Хомчак признает, что в сравнении с 2014-м годом техническое обеспечение украинского войска существенно улучшилось. Однако, продолжает он, «в вопросе поставки новейших образцов техники успехов у нас немного».



«Будем объективны: БМП-1 — давно устаревшая машина, а мы дальше вкладываем средства в их восстановление и ремонт. Я очень критично отношусь к нынешнему реальному состоянию технического обеспечения войск», — сказал начальник Генштаба.



В частности, Хомчак выступает за ежегодное увеличение финансирования разработок и производства вооружения и военной техники.