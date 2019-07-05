С начала суток один военный получил ранения и четверо — боевые травмы

Один украинский военнослужащий был ранен и еще четверо получили боевые травмы в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным ведомства, с полуночи и по состоянию на 18.00 украинская сторона зафиксировала 14 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.



Боевики использовали при обстрелах минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и стрелковое оружие.



«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», — сообщили в штабе.