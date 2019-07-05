Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 июля.

Политика



Президент России Владимир Путин заявил, что от Москвы «нельзя требовать» выполнения Минских соглашений в условиях сохранения экономической блокады отдельных районов Донбасса со стороны Украины.



Боевые действия



Украинская сторона заявила, что СММ ОБСЕ не может в полной мере провести верификацию разведения вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганской. Украинские военные также не имеют информации о том, отшли ли боевики со своих позиций.



Общество



Группировка «ДНР» заявила о намерении привлечь религиозные организации и бизнес к противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза.



Служба безопасности Украины объявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая финансировала «ДНР» через сеть заправочных станций.



Суд в Херсонской области приговорил участника «военной комендатуры ЛНР» и батальона боевиков «Сомали» к 8 годам лишения свободы.



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