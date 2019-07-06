Зеленский рассчитывает на Трампа в вопросе строительства «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственным человеком, способным решить проблему «Северного потока-2» в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал во время представления главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, передает «Интерфакс-Украина».



«Единственное решение этого вопроса – у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», - сказал Зеленский.



По его словам, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.



«Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут», - сказал президент.



Он считает, что только Дания будет выступать против строительства газопровода, а остальная Европа будет поддерживать этот проект.