Журналисты нашли интервью с экс-начальником ПВО «ДНР» о крушении МН17

Журналисты нашли архивное видео с задержанным экс-начальником противовоздушной обороны «Славянской бригады ДНР» Владимиром Цемахом, в котором он говорит о крушении пассажирского «Боинга 777» рейса МН17. Неделю назад, 29 июня, суд в Киеве арестовал его на 60 суток.



«Настоящее время» нашло множество видео с Цемахом на YouTube-канале Раменского отделения партии «Родина». Раменское — это райцентр в Московской области, а «Родину» основал Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации «Роскосмос». Он находится под персональными санкциями за аннексию Крыма и боевые действия на Донбассе.



На YouTube-канале говорится, что Цемах — человек, известный в Новороссии, воевал в Афганистане и одним из первых вступил в ряды боевиков «ДНР».



В интервью 2015 года Цемах пересказывает популярную одно время на российских федеральных телеканалах версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик сбил гражданский «Боинг». Эту версию давно опровергли международные следователи.



На видео Цемах говорит, что вытягивал «какого-то» пацана и «что-то» прятал.



«Одно слово в этой цитате авторы видео запикали, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово «Бук» — зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российского "Бука"и был сбит малайзийский «Боинг»«, — пишут журналисты.





Цемах жил в подконтрольном боевикам Снежном Донецкой области. От Снежного до украино-российской границы — всего 18 километров.



Украинские правоохранители вменяют Цемаху создание террористической организации, ему грозит до 15 лет тюрьмы.



Как сообщало издание «Обозреватель», двое сотрудников СБУ поселились с Цемахом в одном подъезде, а когда он остался один дома, то оглушили его и вывезли на подконтрольную властям территорию. Так рассказывает его супруга, которая находится в Снежном.



СБУ не дает официальных комментариев о Цемахе.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех причастных к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»).



17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области был сбит «Боинг-777», принадлежавший «Малайзийским авиалиниям» и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.



Почти через четыре года, в мае 2018-го, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет. Комплекс «Бук», из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске.