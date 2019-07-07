В воскресенье, 7 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу Луганской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Сегодня Зеленский направится с поездкой в Луганскую область. К нему также присоединится президент Европейского совета Дональд Туск.



«Владимир Зеленский и Дональд Туск посетят Станицу Луганскую и заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил», — проинформировали в ведомстве.

Ранее Кабминет министров по предложению Зеленского одобрил ректора Луганского государственного университета внутренних дел Виталия Комарницкого на должность главы Луганской ОГА.



Комарницкий рассказал об отношении к группировке «ЛНР», сыне в России и причастности к Партии регионов.



5 июля Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Родители и брат Кириленко проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.