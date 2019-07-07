В ОБСЕ призвали РФ отказаться от поддержки независимости Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал Россию отказаться от признания независимости районов Грузии — Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила автор соответствующей резолюции, депутат Грузии София Кацарава.



Так, 50 членов делегаций поддержали резолюцию, в которой Москву призывают к соблюдению норм международного права и, как следствие, к отмене ряда решений о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.



5 делегатов проголосовали «против» и еще 9 воздержались.



Авторы документа обвиняют РФ в оккупации части грузинских территорий и нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии, в частности, упоминается судебное преследование по политическим мотивам и этническая дискриминация.