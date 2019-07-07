«Россия 1» проведет телемост с каналом соратника Медведчука перед выборами в Раду

Российский государственный телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским телеканалом NewsOne. Об этом сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Россия 1».

Совместный телепроект, который называется «Надо поговорить», состоится 12 июля в 18:00. Со стороны «Россия 1» ведущими будут Андрей Малахов и Мария Ситтель, от NewsOne – Василий Голованов и Елена Кирик.

«Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел», – заявил Киселев.

Телеканал NewsOne принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак – кандидаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».