Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 1 - 7 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Трёхсторонняя контактная группа не смогла договориться о «хлебном перемирии» и обмене пленными на встрече 2 июля.



Президент Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, считает, что достичь мира на Донбассе возможно только политико-дипломатическим путем. Он также отметил, что политика санкций в отношении России является действенным инструментом. По словам Зеленского, РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.



Президент России Владимир Путин заявил, что конструктивный диалог с Украиной возможен, если Киев начнет вести прямые переговоры с «собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами». Советник команды Зеленского Никита Потураев отметил, что слова президента о «сепаратистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР».



Путин также считает, что от Москвы «нельзя требовать» выполнения Минских соглашений в условиях сохранения экономической блокады отдельных районов Донбасса со стороны Украины.



Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выступил за предоставление отдельным районам Донбасса регионального статуса русского языка при условии, что они будут в составе Украины. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что слова Богдана необходимо трактовать, как его личную позицию.



Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что президент Владимир Зеленский поручил новому руководству Донецкой облгосадминистрации разработать механизм выплаты пенсий на оккупированных территориях.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил о готовности к возвращению отдельных районов Луганской области под контроль Украины при условии предоставления «особого статуса».



Политика



На этой неделе президент Владимир Зеленский представил новых глав Донецкой и Луганской облгосадминистраций — Павла Кириленко и Виталия Комарницкого.



Экс-нардеп от Партии регионов и экс-глава Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Клюев хотел баллотироваться от округа в Бахмуте Донецкой области на досрочных выборах в Раду. ЦИК сперва отказала ему в регистрации, однако после решения Верховного суда, Клюева зарегистрировали. Его однопартийцы доказали, что он якобы проживает в Донецке последние 5 лет. МВД и Генпрокуратура направили письма в ЦИК, сообщив о том, что Клюев — фигурант уголовных производств и будет задержан после возвращения в страну. 3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева.



Канада закроет въезд в страну жителям отдельных районов Донбасса, которые попытаются въехать по российским паспортам.



Права человека



Международная коалиция One Free Press включила дело журналиста «Радио Свобода» Станислава Асеева в перечень десяти «наиболее срочных». Более двух лет Асеев находится в плену боевиков «ДНР».



Экономика



В Донецке простаивает «Юзовский металлургический завод» из-за отсутствия заказов, сообщают «Новости Донбасса».



Задолженность по неисполненным судебным решением о выплате пенсий переселенцам превысила 600 млн гривен. Правозащитники Украинской Хельсинской группы по правам человека указывают на отсутствие комплексного решения проблемы выплат пенсий переселенцам.



Боевые действия



С 1 по 7 июля в результате обстрелов на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и 24 — пострадали.



Украинская сторона заявила, что СММ ОБСЕ не может в полной мере провести верификацию разведения вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганской. Украинские военные также не имеют информации о том, отошли ли боевики со своих позиций.



9 сотрудников системы водоснабжения погибли в результате обстрелов на Донбассе с начала вооруженного конфликта. Трое из них погибли с начала 2019 года, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



Общество



По информации общественной организации «Право на захист», с весны 2014 года на подконтрольной боевикам территории умерли по меньшей мере 40 пенсионеров, которые были лишены украинской пенсии.



Генпрокуратура Украины объявила о новых подозрениях главе «ЛНР» Леониду Пасечнику — в захвате государственной власти, сепаратизме и руководстве террористической организацией.



Конституционный суд Украины дал возможность сыну директора луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрию Держаку выйти на свободу под залог в размере 570 тысяч гривен. О задержании Держака в Киеве стало известно 26 июня. Во время обыска у него нашли удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса 200,8 тонн гуманитарной помощи.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: О каком реванше сегодня говорят повсюду? // Миллиарды долларов нужны, чтобы ликвидировать последствия правления «ДНР» в Донецке. Кто заплатит и когда? // Проголосовать нельзя, зато избраться можно. Парадоксы украинского законодательства.



«Нині вже»: 5 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск. Зеленский в этот день назначил нового главу военно-гражданской администрации.



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