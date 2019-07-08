На Донетчине был травмирован мирный житель в результате обстрела

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородского Донецкой области был травмирован мирный житель, заявляет украинская сторона СЦКК.



«Так, 6 июля, поздно вечером, боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел с оккупированной Горловки», — подчеркивается в сообщении.



В результате разрыва мин калибра 82 миллиметров повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранено летнего мужчину 1941 года.



Отмечается, что мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. На данній момент пострадавший находится в больнице, в городе Торецкое.



«Вывод может быть один — противник снова нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Страдает гражданское население», — заявила украинская сторона СЦКК.

Как сообщалось, на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.