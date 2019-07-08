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Партия Порошенко и националисты отреагировали на телемост украинского и российского телеканалов

08 июля 2019, 09:22

Партия Порошенко и националисты отреагировали на телемост украинского и российского телеканалов

Анонсированный телемост с участием запрещенного в Украине телеканала «Россия» и украинским каналом NewsOne из орбиты политика Виктора Медведчука является серьезным вызовом для информационной безопасности Украины, считают в партии «Европейская Солидарность». Об этом говорится в сообщении политсилы.

В партии подчеркнули, что «данный проект — это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины».

В «Евросолиларности» напомнили, что против российского телеканала были введены санкции в Украине в 2015 году.

«Мы напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование», — сказано в заявлении.

Также в партии считают, что проведение телемоста — исключительная провокация со стороны Кремля. «Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста — через вроде бы разговоры "о мире" завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады», — подчеркнули в «Европейской Солидарности».

Политсила призывает Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания «дать мгновенную реакцию по так называемому телемосту, анонсированному пропагандистским каналом Владимира Путина».

Вместе с тем, в «Евросолидарности» заверили, что, что в случае отсутствия реакции, «оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов».

Кроме того, на телемост отреагировали объединенные националисты (партии «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор»).

«Что мы, украинские националисты по этому поводу думаем: Путину "нужно поговорить". Пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам, украинским националистам, "нужно поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским», — заявил лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

Он подчеркнул, что националисты дают Владимиру Зеленскому сутки «на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве».

«Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, который находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — подчеркнул Билецкий.

Он добавил: «Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки"».

Позже объединенные националисты объявили, что сегодня проведут акцию под Офисом президента Украины с требованием к Зеленскому в течение суток отреагировать на телемост.

Российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста с украинским каналом NewsOne под названием «Надо поговорить».

Телеканал NewsOne принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак – кандидаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Также Козаку принадлежат телеканалы «112 Украина» и ZIK.

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