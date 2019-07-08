США начали рассмотрение запроса Украины о покупке военного оборудования

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Минобороны США. Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.



«Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса», - сказал Тейлор.



Тейлор подчеркнул, что США стойко стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и реформирования оборонного сектора Украины.