Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Филарет дал интервью «России 24». Раскритиковал томос и ПЦУ

08 июля 2019, 10:21

Филарет дал интервью «России 24». Раскритиковал томос и ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в Киеве дал интервью журналистке телеканала «Россия 24» Анне Афанасьевой. Сюжет под названием «Ничего святого» опубликован на YouTube-канале запрещенного в Украине российского государственного вещателя.

Во время интервью Филарет раскритиковал томос и деятельность Православной церкви Украины. «Томос с нами не согласовывался. <...> Если я бы знал, что было написано в томосе, я бы никогда не согласился на такой томос», — сказал он.

Также он выразил недовольство главой ПЦУ, заявив, что и Епифаний, и пятый президент Украины Петр Порошенко его «обманули». «Если бы был задан вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел», — подчеркнул Филарет.

Кроме того, патриарху не нравится название «Православная церковь Украины». Он считает, что оно свидетельствует о том, что церковь «не является независимой». По его словам, название должно быть «Украинская православная церковь».

«Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. Вне территории Украины — Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия — это относится Константинопольскому патриарху», — заявляет он.

Патриарх также рассказал, почему он не возглавил ПЦУ. «Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой томос», — подчеркнул Филарет.

Как сообщалось, российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста с украинским каналом NewsOne из орбиты политика и кума президента России Виктора Медведчука.

ТЕМЫ

Люди
Филарет
Организации
ПЦУ ВГТРК
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
13:00
«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора
14:05
Лолита выступит в Донецке и Луганске. Въезд в Украину ей уже запрещен
11:30
Снаряд попал в крышу храма в поселке под Мариуполем
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
10:51
ОБСЕ сообщила об обрыве линий электропередач, повреждениях жилых домов и сгоревшем грузовике на Донбассе
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель мужчины в Горловке из-за взрыва
22:24
«ДНР» хотела посадить за «шпионаж» предпринимателя, который часто пересекал линию соприкосновения
20:11
В Донецке простаивает завод, Коломойский снова высказался о «гражданском конфликте». Главное за день
16:05
Двум судьям «ЛНР» объявлено о подозрении
13:31
В Донецке простаивает без заказов «Юзовский металлургический завод»
10:51
Красный Крест отправил новый гуманитарный груз на неподконтрольный Донбасс
10:06
ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса
все новости
12:07
NewsOne заявил, что телемост с «Россией 1» будет «без политики и без политиков»
11:38
В Луганской области горняки шахты «Первомайскуголь» приостановили протест
11:19
Телемост с РФ: Парубий призвал СБУ разобраться, а Нацсовет — лишить лицензии NewsOne
11:02
Секретарь СНБО расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию
10:23
Туск: Жители Донбасса попали в ловушку российской войны
10:21
Филарет дал интервью «России 24». Раскритиковал томос и ПЦУ
09:55
Верховный суд отменил пережеребьевку партий
09:22
Партия Порошенко и националисты отреагировали на телемост украинского и российского телеканалов
09:16
США начали рассмотрение запроса Украины о покупке военного оборудования
08:45
На Донетчине был травмирован мирный житель в результате обстрела
08:13
На Донбассе погиб один украинский военный, еще трое получили ранения
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
21:23
«Россия 1» проведет телемост с каналом соратника Медведчука перед выборами в Раду
20:00
«Нужно отодвинуть укрепления другой стороны». Зеленский и Туск в Станице Луганской говорили о ремонте моста
16:50
Зеленский представил нового главу Луганской области
все новости
ВИДЕО
Зеленский, Вакарчук о «ДНР». И снова Бандера на Донбассе ►
07 июля, 11:41
«Новые лица» в политике на Донбассе. Кто эти люди ►
06 июля, 17:00
АТОшник спросил Зеленского о брате Донецкого губернатора – «ДНРовце»
06 июля, 15:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция