Филарет дал интервью «России 24». Раскритиковал томос и ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в Киеве дал интервью журналистке телеканала «Россия 24» Анне Афанасьевой. Сюжет под названием «Ничего святого» опубликован на YouTube-канале запрещенного в Украине российского государственного вещателя.



Во время интервью Филарет раскритиковал томос и деятельность Православной церкви Украины. «Томос с нами не согласовывался. <...> Если я бы знал, что было написано в томосе, я бы никогда не согласился на такой томос», — сказал он.



Также он выразил недовольство главой ПЦУ, заявив, что и Епифаний, и пятый президент Украины Петр Порошенко его «обманули». «Если бы был задан вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел», — подчеркнул Филарет.



Кроме того, патриарху не нравится название «Православная церковь Украины». Он считает, что оно свидетельствует о том, что церковь «не является независимой». По его словам, название должно быть «Украинская православная церковь».



«Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. Вне территории Украины — Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия — это относится Константинопольскому патриарху», — заявляет он.



Патриарх также рассказал, почему он не возглавил ПЦУ. «Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в . Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой томос», — подчеркнул Филарет.



Как сообщалось, российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста с украинским каналом NewsOne из орбиты политика и кума президента России Виктора Медведчука.