Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя анонсированный телемост между телеканалами «Россия 1» и NewsOne, призвал СБУ «немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов».



«На мой взгляд, это откровенная провокация антиукраинских сил», — заявил он во время согласительного совета глав фракций и комитетов парламента.



Также Парубий призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и лишить NewsOne лицензии на вещание.



По его словам, реакция государства должна быть настолько жесткой, чтобы далее «ни у кого не возникала мысль о возможности таких действий».



«Враг, который окопался в середине [Украины] и стреляет нам в спины, должен быть ликвидирован. Я уверен, телемост не имеет права состояться на этой неделе и когда-либо», — подчеркнул глава Рады.

Российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста под названием «Надо поговорить» с украинским каналом NewsOne из орбиты политика и кума президента России Виктора Медведчука.



