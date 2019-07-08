Националисты провели митинг под офисом Зеленского с требованием арестовать Медведчука

Сторонники националистических партий «Национальный корпус», «Свобода» и «Правый сектор» провели митинг под Офисом президента Украины Владимира Зеленского с требованием арестовать политика Виктора Медведчука. Видеотрансляция акции велась «Нацкорпусом».



Причиной митинга стал анонсированный телемост между российским государственным каналом «Россия 1» и каналом NewsOne, кторый связан с Медведчуком.



По словам лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, отмены телемоста мало. «Просто откатить все назад и сделать вид будто ничего не случилось, — уже не удастся. За такие действия надо отвечать. Поэтому — наша следующая требование: арест Медведчука за государственную измену!» — заявил он в видеообращении накануне акции.

Фото: Національний корпус / Telegram

Телеканал NewsOne принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак – кандидаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Также Козаку принадлежат телеканалы «112 Украина» и ZIK.



Телеканалы «Россия 1» и NewsOne собирались провести телемост «Надо поговорить» 12 июля.



Сегодня NewsOne сообщил об отмене телемоста с «Россией 1», объяснив это «прямыми угрозами физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».