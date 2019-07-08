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С 2018 года Россия блокировала более 1200 судов, направлявшиеся в украинские порты

08 июля 2019, 16:12

С 2018 года Россия блокировала более 1200 судов, направлявшиеся в украинские порты

С 2018 года более 1200 судов, направлявшихся в украинские порты, были досмотрены представителями РФ в Керченском проливе. Об этом рассказал представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский во время международной научно-практической конференции по морскому праву, сообщает «Укринформ».

«Среднее время задержания судов за этот период составил от 8 до 12 суток. В этом году, несмотря на давление со стороны политического сообщества и нашей военной деятельности, процесс задержания длится двое суток», - сообщил представитель Генштаба.

Он также рассказал, что до 2014 года Военно-морские силы Украины не были представлены в Азовском море.

«Поэтому с целью ответной реакции на угрозу со стороны Российской Федерации Украина осуществила развертывание двух батальонов ВМС в Азовском регионе. Мы создали постоянно действующую базу ВМС, а также осуществили развертывание нескольких наших военных кораблей в этом регионе. События, которые произошли в ноябре 2018 года, всем известны. Фактически это была наша попытка увеличить наши возможности в регионе Азовского моря», - сообщил Залюбовский.

Представитель Генштаба констатировал, что Россия имеет полное преимущество в регионах Черного и Азовского морей.

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