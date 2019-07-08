Зеленский заявил о готовности в одностороннем порядке восстанавливать мост у Станицы Луганской

Украинская сторона в одностороннем порядке начнет восстановление моста в районе Станицы Луганской в случае, если боевики не начнут демонтаж фортификационных сооружений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве 8 июля.



«Мы будем ждать неделю, максимум — 8 дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, мы к этому готовы. », - заявил Зеленский.



По его словам, уже «есть идеи, как это быстро сделать».



«Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим и решим этот вопрос», — добавил президент.

Накануне вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.



Мост на КПВВ «Станица Луганская» останется пешеходным после проведения ремонта.