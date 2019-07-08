Обстрел Екатериновки расследуют как теракт. Полиция сообщила о повреждении 4 домов

Обстрел села Екатериновка Попаснянского района, в результате которого повредились три дома, квалифицирован как террористический акт. Детали происшествия сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганской области.



По данным правоохранителей, обстрел произошел с 5.00 до 6.00 в понедельник, 8 июля. Огонь велся со стороны подконтрольного боевикам Первомайска.



В результате обстрела повреждены окна четырех домов по улице Тимирязева, а вследствие прямого попадания снаряда в хозяйственную постройку произошло возгорание мотоцикла «Урал» и сена, которое хозяева приготовили для скота на зиму.



Также повреждены линии электроснабжения — без света осталось 10 абонентов.



По предварительной информации жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.



«Восстановление электроснабжения планируется после прекращения огня и предоставления режима тишины», — сообщили в полиции.



Ранее сообщалось о повреждении трех домов в Екатериновки вследствие утреннего обстрела.