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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

08 июля 2019, 20:39

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 8 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Минске переговоры о Крыме и Донбассе. Он также предложил привлечь ко встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии.

В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече.

Зеленский уверен, что стороны постепенно движутся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.

Евросоюз готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают, в том числе, непризнание российских паспортов у жителей неподконтрольной властям части Донбасса, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Кандидат в народные депутаты по округу № 51 в Донецкой области и действующий парламентарий Надежда Савченко заявила о намерении поехать на подконтрольную группировке «ДНР» территорию для проведения предвыборной агитации.

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