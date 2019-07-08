Зеленский высказался о русском языке для жителей Донецка

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, отвечая журналисту на вопрос об употреблении языка на Донбассе, сообщают Украинские новости.



Зеленский подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка в Украине нет. Он также сказал, что в Украине человек может говорить так, как хочет.



«Я думаю, что мы когда-нибудь завершим войну. И дать возможность людям говорит на русском языке в Донецке, если они хотят. А что тут за проблема? В целом у нас нет этой проблемы. Просто они хотят....», — сказал Зеленский, после чего сделал продолжительную паузу и продолжил уже на русском языке: «Вы по-русски. Я вам отвечу. Смотрите, такая информационная была война, что нельзя говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно?» — заявил он.



«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», — добавил президент.

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