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В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков

09 июля 2019, 08:02

В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков

В результате обстрела женщина получила ранение на блокпосте в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«7 июля в больнице в Горловке наблюдатели видели 39-летнюю женщину с перебинтованной правой голенью, при этом кое-где сквозь повязку проступала кровь. Женщина рассказала членам патруля СММ, что пополудни 6 июля она стояла на блокпосте вооруженных формирований возле Горловки, когда услышала стрельбу и почувствовала, как ей в ногу попала пуля», - говорится в отчете.

По ее словам, мирные жители оказали ей первую медицинскую помощь, пока не приехала скорая помощь и отвезла ее в больницу.

В тот же день врач рассказал команде Миссии, что во второй половине дня 6 июля к ним поступила женщина с проникающим огнестрельным ранением правой голени.

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