Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Депутат Госдумы РФ утверждает, что видела обстрел Донбасса из космоса

09 июля 2019, 08:41

Депутат Госдумы РФ утверждает, что видела обстрел Донбасса из космоса

Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова утверждает, что в 2014 году с борта Международной космической станции наблюдала обстрел Донбасса. Об этом она заявила на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Фрагмент выступления российского депутата опубликовало «Настоящее время».

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — сказала она.



После публикации видео некоторые СМИ и пользователи соцсетей усомнились в том, что с борта МКС можно было рассмотреть военные действия на востоке Украины.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Серова пояснила, что наблюдала бои на Донбассе во время экспедиции, которая началась 26 сентября 2014 года, когда у нее «было время между экспериментами».

«Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом», — уточнила депутат, отметив, что «все это очень хорошо наблюдается, особенно в ночное время».

Серова добавила, что «никаких отчетов» об увиденном члены экспедиции не писали.

Российский летчик-космонавт Юрий Батурин в комментарии «Русской службе BBC» усомнился в том, что с борта МКС действительно можно увидеть подобные военные действия.

«Это, понимаете, нужно, чтобы там стреляли, чтоб столько огня бы вырывалось. Я думаю, что это преувеличение. Без специальных средств наблюдения, думаю, не заметить», — сказал Батурин.

По его словам, находясь на борту МКС, можно рассмотреть большие населенные пункты, но «маленькие уже нельзя».

«Я слышал, как китайские космонавты говорили, что видели Великую китайскую стену. Я, сколько ни пытался увидеть, не смог. Но она все-таки большая и при определенном угле падения лучей, наверное, дает большую тень. Но чтобы перестрелку увидеть — я думаю, нет», — резюмировал космонавт.

ТЕМЫ

Люди
Елена Серова
События
Россия-Украина

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:32
В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины
08:02
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков
23:10
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
22:08
«ЛНР» запретила вывозить сельскохозяйственные культуры
20:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:22
Савченко заявила о намерении ехать на оккупированную территорию для агитации
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
13:00
«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора
14:05
Лолита выступит в Донецке и Луганске. Въезд в Украину ей уже запрещен
11:30
Снаряд попал в крышу храма в поселке под Мариуполем
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
10:51
ОБСЕ сообщила об обрыве линий электропередач, повреждениях жилых домов и сгоревшем грузовике на Донбассе
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель мужчины в Горловке из-за взрыва
все новости
10:32
В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины
10:06
МинВОТ выпустило словарь терминов по конфликту на Донбассе
09:27
«Это не конец информационной войны». В СНБО дали поручения силовикам
09:08
Посол Украины в США: Встреча Зеленского с Трампом — вопрос следующих месяцев
08:54
В Лисичанске спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного дома
08:41
Депутат Госдумы РФ утверждает, что видела обстрел Донбасса из космоса
08:02
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков
23:10
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
22:52
Зеленский высказался о русском языке для жителей Донецка
22:50
Зеленский уволил главу Марьинской райгосадминистрации
22:08
«ЛНР» запретила вывозить сельскохозяйственные культуры
20:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:53
Обстрел Екатериновки расследуют как теракт. Полиция сообщила о повреждении 4 домов
18:57
Зеленский отказался назвать оружие, которое планирует закупить у США
18:50
Зеленский предложил упростить выплату пенсий переселенцам и порядок провоза товаров
все новости
ВИДЕО
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
08 июля, 23:10
Автобус с агитацией партии Бойко-Медведчука бесплатно подвозит избирателей из Горловки
08 июля, 18:06
«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину обсудить урегулирование на Донбассе
08 июля, 12:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция