Депутат Госдумы РФ утверждает, что видела обстрел Донбасса из космоса

Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова утверждает, что в 2014 году с борта Международной космической станции наблюдала обстрел Донбасса. Об этом она заявила на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Фрагмент выступления российского депутата опубликовало «Настоящее время».



«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — сказала она.









После публикации видео некоторые СМИ и пользователи соцсетей усомнились в том, что с борта МКС можно было рассмотреть военные действия на востоке Украины.



В интервью радиостанции «Говорит Москва» Серова пояснила, что наблюдала бои на Донбассе во время экспедиции, которая началась 26 сентября 2014 года, когда у нее «было время между экспериментами».



«Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом», — уточнила депутат, отметив, что «все это очень хорошо наблюдается, особенно в ночное время».



Серова добавила, что «никаких отчетов» об увиденном члены экспедиции не писали.



Российский летчик-космонавт Юрий Батурин в комментарии «Русской службе BBC» усомнился в том, что с борта МКС действительно можно увидеть подобные военные действия.



«Это, понимаете, нужно, чтобы там стреляли, чтоб столько огня бы вырывалось. Я думаю, что это преувеличение. Без специальных средств наблюдения, думаю, не заметить», — сказал Батурин.



По его словам, находясь на борту МКС, можно рассмотреть большие населенные пункты, но «маленькие уже нельзя».



«Я слышал, как китайские космонавты говорили, что видели Великую китайскую стену. Я, сколько ни пытался увидеть, не смог. Но она все-таки большая и при определенном угле падения лучей, наверное, дает большую тень. Но чтобы перестрелку увидеть — я думаю, нет», — резюмировал космонавт.