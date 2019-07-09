Боевики «ДНР» опубликовали видео удара из «Змея Горыныча». В ВСУ заявили о провокации

В сети появилось видео обстрела боевиками группировки «ДНР» околиц Марьинки Донецкой области. Видео распространяется сепаратистскими СМИ и группами в соцсетях.



Отмечается, что удар был произведен из самоходной реактивной установки разминирования УР-77, которую также называют «Змей Горыныч».



На это видео также обратила внимание пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины, чьи бойцы несут службу под Марьинкой.



«Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо из жилых улиц населенного пункта Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются за обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений», — говорится в сообщении пресс-службы бригады.



В бригаде отметили, что материалы по данному факту будут предоставлены в СЦКК.



