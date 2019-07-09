Еще шесть млн долларов получат американские юристы за защиту Украины от России

Министерство иностранных дел Украины 1 июля заключило соглашение с международной юридической компанией «Covington & Burling LLP» о юридических услугах на 6,12 млн долларов или 160,030 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».



В этом году фирма консультировать и представлять заказчика:

по делу по иску Украины к России, поданному 16 января 2016 в Международный суд ООН по применению и толкованию положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965;

в арбитражном производстве против России, инициированном Украины 16 сентября 2016 в соответствии с Частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года;

в урегулировании споров в рамках Соглашения между Кабмином Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998;

по делу по иску компании «Law Debenture Trust Corporation P.L.C.» (США) против Украины от 17 февраля 2016 в Высокий суд Лондона по «долгу Януковича»;

А также в других производствах такого рода, потребность в которых может возникнуть.



Почасовые ставки юристов выросли на 4-12% по сравнению расценок прошлого года.



Как и в прошлом году, также по 960 долларов за час привлекут профессора Гарольда Хонджи Коха, по 672 долларов - профессора Альфреда Суонси, по 448 долларов - профессора Жана-Марка Тувенина.



К 2009 году старшим партнером «Covington & Burling LLP» был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года.



Всего с 2015 года Министерство иностранных дел Украины заключило с фирмой четыре соглашения по защите от России на общую сумму 22,86 млн долларов.



Также в 2017-2019 годах ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» заказало ей представительство в споре с Россией по поводу имущества в оккупированном Крыму на общую сумму 17,51 млн долларов.



В 2012 году эта фирма помогла семи испанским фондам-инвесторам «ЮКОСа» взыскать с России потерянные ими 2 млн долларов, но в 2016 году это решение отменил апелляционный суд.



Кроме того, в 2011 году Юлия Тимошенко и БЮТ заказывали компании аудит дел по закупке автомобилей «Опель» в качестве скорой помощи и использования средств по Киотскому протоколу.