Еще шесть млн долларов получат американские юристы за защиту Украины от России

Министерство иностранных дел Украины 1 июля заключило соглашение с международной юридической компанией «Covington & Burling LLP» о юридических услугах на 6,12 млн долларов или 160,030 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».
В этом году фирма консультировать и представлять заказчика:
А также в других производствах такого рода, потребность в которых может возникнуть.
Почасовые ставки юристов выросли на 4-12% по сравнению расценок прошлого года.
Как и в прошлом году, также по 960 долларов за час привлекут профессора Гарольда Хонджи Коха, по 672 долларов - профессора Альфреда Суонси, по 448 долларов - профессора Жана-Марка Тувенина.
К 2009 году старшим партнером «Covington & Burling LLP» был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года.
Всего с 2015 года Министерство иностранных дел Украины заключило с фирмой четыре соглашения по защите от России на общую сумму 22,86 млн долларов.
Также в 2017-2019 годах ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» заказало ей представительство в споре с Россией по поводу имущества в оккупированном Крыму на общую сумму 17,51 млн долларов.
В 2012 году эта фирма помогла семи испанским фондам-инвесторам «ЮКОСа» взыскать с России потерянные ими 2 млн долларов, но в 2016 году это решение отменил апелляционный суд.
Кроме того, в 2011 году Юлия Тимошенко и БЮТ заказывали компании аудит дел по закупке автомобилей «Опель» в качестве скорой помощи и использования средств по Киотскому протоколу.