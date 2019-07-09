Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мининформполитики потратило 400 млн гривен на защиту информационного пространства

09 июля 2019, 12:39

Мининформполитики потратило 400 млн гривен на защиту информационного пространства

С 2017 года Министерство информационной политики по бюджетной программе «Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» потратило 401 миллион гривен. Об этом говорится в отчетах государственного казначейства, передает «Экономическая правда».

В 2017 году на защиту информационного пространства, когда впервые для Мининформполитики введена в бюджете соответствующая статья, было потрачено 33,6 млн гривен.

В прошлом году аналогичные расходы выросли более чем в 10 раз до 358,3 млн гривен.

В этом году на защиту информационного пространства успели потратить 9,1 миллиона. Всего к концу 2019 года на информационную защиту национального пространства в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Общие затраты на Мининформполитики достигнут 545 миллионов гривен.

Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы на защиту информационного пространства были потрачены на:

- производство и распространение социальной рекламы различных форматов - 164,5 млн гривен;
- размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ - 124,3 млн гривен;
- проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов - 51,5 млн гривен.

В отчете министерство отмечает, что в течение 2018 года на должном уровне организовало проведение мероприятий по защите информационного пространства. А именно провело обсуждение вопроса информационной безопасности на международном уровне, а также создало базу учебных материалов по медиаграмотности.

В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов.

С целью популяризации Украины в мире разработаны брендбук UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае.

ТЕМЫ

Организации
Мининформполитики
Прочее
информационная политика
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:55
В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ
12:52
«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году
10:32
В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины
08:02
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков
23:10
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
22:08
«ЛНР» запретила вывозить сельскохозяйственные культуры
20:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:22
Савченко заявила о намерении ехать на оккупированную территорию для агитации
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
13:00
«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора
14:05
Лолита выступит в Донецке и Луганске. Въезд в Украину ей уже запрещен
11:30
Снаряд попал в крышу храма в поселке под Мариуполем
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
все новости
15:22
Миссия ОБСЕ установила камеру для наблюдения в районе Станицы Луганской
14:38
У Путина сочли Украину не готовой к телемосту с Россией
14:19
ЦИК распустила окружком на Донетчине за нарушения закона о выборах
13:55
В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ
13:19
Украинская сторона обещает к сентябрю проработать упрощение провоза товаров через линию соприкосновения
13:01
На шахте в Донецкой области погиб горняк
12:52
«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году
12:39
Мининформполитики потратило 400 млн гривен на защиту информационного пространства
12:00
Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne
11:38
Еще шесть млн долларов получат американские юристы за защиту Украины от России
11:10
Боевики «ДНР» опубликовали видео удара из «Змея Горыныча». В ВСУ заявили о провокации
10:32
В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины
10:06
МинВОТ выпустило словарь терминов по конфликту на Донбассе
09:27
«Это не конец информационной войны». В СНБО дали поручения силовикам
09:08
Посол Украины в США: Встреча Зеленского с Трампом — вопрос следующих месяцев
все новости
ВИДЕО
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
08 июля, 23:10
Автобус с агитацией партии Бойко-Медведчука бесплатно подвозит избирателей из Горловки
08 июля, 18:06
«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину обсудить урегулирование на Донбассе
08 июля, 12:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция