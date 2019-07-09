На шахте в Донецкой области погиб горняк

​На шахте в Новогродовке Донецкой области 8 июля при выполнении подземных работ был смертельно травмирован горняк. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

По данным полиции 43-летний горняк был травмирован при выполнении подземных работ. От полученных травм мужчина скончался.

По данному факту следователями Селидовского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.